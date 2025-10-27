İzmir'de Belediyeye Ait Otobüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı 33 yaşındaki S.Ö., hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziler Caddesi'nde yaşanan kazada yaralanan S.Ö. (33), İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Gözaltına alınan ESHOT şoförü İ.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İ.K'nin kullandığı Şirinyer Aktarma Merkezi-Gümrük seferini yapan 36 numaralı ESHOT otobüsü, sabah saatlerinde Gaziler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ö'ye çarpmış, yaralı hastaneye kaldırılmış, İ.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel