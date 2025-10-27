Haberler

İzmir'de Belediyenin Otobüsü Yaya Kazasına Neden Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsü çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziler Caddesi'nde yaşanan kazada yaralanan S.Ö. (33), İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan ESHOT şoförü İ.K'nin polis merkezinde işlemleri sürüyor.

İ.K'nin kullandığı Şirinyer Aktarma Merkezi-Gümrük seferini yapan 36 numaralı ESHOT otobüsü, sabah saatlerinde Gaziler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ö'ye çarpmış, yaralı hastaneye kaldırılmış, İ.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
