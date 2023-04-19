İzmir'de belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Mevlüt Akcan'ın (42) kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 35 HD 3877 plakalı ESHOT otobüsü, 2179 Sokak'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 yolcu ile sürücü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel