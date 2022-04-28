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İzmir'de belediye otobüsü yandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de belediye otobüsü yandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüs, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüs, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Caher Dudayev Bulvarı'nda Bostanlı ile Egekent 2 arasında sefer yapan 428 numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip yolcuları tahliye etti, ardından da itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Karşıyaka, Bostanlı, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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