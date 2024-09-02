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İzmir'de Belediye Otobüsü Sürücüsüne Saldıran Minibüs Şoförü Tutuklandı

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İzmir'de bir belediye otobüsünün kadın sürücüsünün önünü kesen ve darbeden minibüs şoförü tutuklandı. Minibüs şoförü, otobüs sürücüsüyle tartışırken yumruk attı.

İzmir'de belediye otobüsünün kadın sürücüsünün önünü kesip, darbeden minibüs şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esra Ş'nin kullandığı Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü aynı yolda ilerleyen 35 M 9234 plakalı minibüs kesti.

Minibüsten inen sürücü C.G, ESHOT otobüsünün camından Esra Ş. ile tartışırken yumruk attı.

Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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