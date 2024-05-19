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İzmir'de Belediye Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Muhammed Tevfik Sarı'nın kullandığı 35 BVE 287 plakalı motosiklet, Haydar Aliyev Bulvarı'nda ESHOT garajına girmekte olan belediye otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, sürücü Sarı ile aynı motosikletteki M.Ç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, ifadesini almak üzere otobüs şoförünü karakola götürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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