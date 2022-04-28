İzmir'de belediye otobüsü, alev alev yandı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 15 yolcunun olduğu belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. Alevlerin sardığı otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda, Egekent-2-Bostanlı İskele seferini yapan 428 hat numaralı ESHOT belediye otobüsünün motor kısmından sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak 15 yolcuyu indirdi ardından itfaiyeye haber verdi. Yangın, kısa sürede büyürken, dumanlar ise şehrin birçok noktasından görüldü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otobüs, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.