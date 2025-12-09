Haberler

İZMİR'DE BELEDİYE İŞÇİLERİNİN EYLEMİ 2'NCİ GÜNDE

Güncelleme:
İzmir'de işten çıkarılan ve işe başlatılmayan belediye işçilerinin eylemi ikinci gününde sürüyor. İşçiler, sosyal hakların ödenmemesi ve iade olmalarına rağmen işbaşı yaptırılmaması nedeniyle yetkililere çağrıda bulundu.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ bünyesinde işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan işçiler, bu sabah da bir araya gelip, yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ bünyesinde işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan işçiler, bu sabah eylemlerine devam etti. Kültürpark 9 Eylül kapısında bir araya gelen işçiler, sloganlar eşliğinde açtıkları 'Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun. Artık Yeter' yazılı pankart açtı.

'SESİMİZİ DUYAN OLMADI'

İşçiler adına basın açıklamasını yapan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Dün burada binlerce emekçi arkadaşımızla birlikte maaşlarımızın eksik yatırılması, 4 aydır sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi ve 350 tane arkadaşımızın şirkete iade edilip işbaşı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık. Bugün de şirkete iade olan arkadaşlarımızla beraber işbaşı yaptırılması için sesimizi yükseltmek için bugün buradayız. Bu mağduriyet ortadan kaldırılsın diye gelin bir an önce masayı kuralım diye dün buradan da çağrıda bulunduk. Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece-gündüz demeden bu müzakereye açığız" dedi.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Ercan Gül, "Dün de 'Biz bir aileyiz, ailenin içerisinde bu tür kavgalar olur' diye Cemil Başkanımız bir açıklama yapmış. Biz gerçekten bir aileyiz. Aile içinde bu tür kavgalar olur ama artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Artık belediye ve işçi arasındaki kavgayı ortadan kaldırıp, hizmet üretilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. İzmir halkının bizlerden beklentisi bu. İşimizi yapmak istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız geçim sıkıntısı yaşıyor. Kredi kartlarını, borçlarına, ev kiralarını, ödeneklerini sağlayabilmeleri için işlerine geri dönmek istiyorlar. Tek amacımız bu. İnanın; kimseyle kavga etmek, bu sokaklara çıkmak gibi derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de geri verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız" diye konuştu.

'SOMUT ADIM ATILMASI GEREKİYOR'

Dün akşam maaşlarının yüzde 99'lık kesiminin yatırıldığını, ufak bir meblağ kaldığına dikkati çeken Gül, "Bize 'Para yok, var da ödemiyor muyuz' dendi. Ama gördük ki iki gün sonra bu para bir şekilde ayarlanıp, hesaplarımıza yatırıldı. Diğer alacaklarımızla ilgili 'Hemen yatırın' demiyoruz ama kısa vadede önümüze bir yol haritası konması gerekiyor. 4 aydır alamadığımız gıda kartımız, ikramiyemiz, öğrenim yardımı, mesai alacağımız, TİS farkımızla ilgili bize bir somut adım atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimimiz belli. Bu eylem takvimlerimizi biz uygulayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
