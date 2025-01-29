İzmir'de Bel-Sen Protestosu: Çalışanların Hakları İçin Mücadele

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Turgut Angün, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendikaları arasında gerçekleşen toplu sözleşme döneminde birçok çalışanın açığa alındığını, bazılarının görev yerinin değiştirildiğini, yönetici konumundaki arkadaşlarının da eylemlere katıldığı gerekçesiyle görevden alındığını söyledi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Soruşturmalara, mobbinge, görev değişikliğine son" yazılı pankartı açtı ve çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına konuşan Angün, İzmir Büyükşehir Belediyesinin emekçilerin haklarını yok sayan sözleşme dayatmasına karşı kitlesel ve kararlı mücadele örneği sergilediklerini ifade etti.

Sözleşme sürecinde kamu emekçilerine karşı çeşitli bahanelerle soruşturmalar açıldığını savunan Angün, şunları kaydetti:

"Birçok çalışanımız açığa alındı, bazılarının görev yeri değiştirildi, yönetici konumundaki arkadaşlar da eylemlere katıldığı gerekçesiyle görevden alındı. Bu tutumu, sendikal hak ve özgürlüklere kapsamında anayasal hakları engellemeye yönelik kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu ifade ettik. Her türlü baskı ve yıldırma girişimine karşı demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

Son günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde işten çıkarmalar olduğunu vurgulayan Angün, bütçe ve personel planlamasında yaşanan sorunların sorumlusunun işçiler olmadığını sözlerine ekledi.