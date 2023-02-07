Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi

Güncel Haberler

İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattındaki yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İzmir'de Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport- Alsancak hattındaki yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattında yolcu gemisi seferlerinin saat 20.00 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka Alsancak İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title