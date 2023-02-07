İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi Güncel Haberler İzmir'de Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattındaki yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İzmir'de Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport- Alsancak hattındaki yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattında yolcu gemisi seferlerinin saat 20.00 itibariyle iptal edildiğini duyurdu. Kaynak: AA / Güncel Karşıyaka Alsancak İzmir Güncel Haberler

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