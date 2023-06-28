İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar bayramın ilk günü kurbanlıklarını satın alırken, satılan hayvanlar ise yine pazar içerisinde veya belediyeler tarafından kurulan kesimhanelerde kesilerek kurban ibadeti yerine getiriliyor.

İzmir'de bayramın ilk günü hayvan pazarlarında yoğunluk

İZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar bayramın ilk günü kurbanlıklarını satın alırken, satılan hayvanlar ise yine pazar içerisinde veya belediyeler tarafından kurulan kesimhanelerde kesilerek kurban ibadeti yerine getiriliyor.

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar bayramın ilk günü kurbanlık hayvan satın alırken, daha önceden satılan kurbanlıklar içinse yoğun bir kesim sırası yaşanıyor. Hem hayvan pazarlarında kurulan hem de belediyeler tarafından oluşturulan kesim merkezlerinde çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlarken, Bornova ilçesi Işıkkent kurban pazarından aldıkları büyükbaş hayvan için pazar yerinde kesim sırası beklediklerini belirten Zafer Öz, "Hayvanı 55 bin liraya aldık. Yaklaşık 300 kilo et çıkacak sanırım. Sabahtan bu yana bir sıra yoğunluğu var. Allah'ın izniyle 15 dakika sonra hayvanımızı keseceğiz. Milletimiz, vatanımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor

Kesimhanelerde yaşanan yoğunluk sabah saatlerinden itibaren devam ederken, birçok vatandaş aldıkları kurbanlıkları satıcılardan kesim hizmeti şartıyla alıyor. Aldığı büyükbaş hayvan için kesim sırası bekleyen Akın Karaçay, "Hayvanımızı 55 bin liraya aldık ve ortalama 450-500 kilo geliyor" diye konuştu. Bu belediye güzel kesiyor kasapları da iyidir diyen Hüseyin Altın ise, "Eşit olarak güzel dağıtıyorlar. Biz onlardan memnunuz. Ellerine kollarına sağlık, ekibe de teşekkür ederim" ifadelerin kullandı.

"79 büyükbaş hayvan ile geldim 6 hayvan kaldı"

Ağrı Diyadin'den 79 büyükbaş hayvanı satmak için İzmir'e geldiklerini belirten Yücel Dirvizoğlu, "79 büyükbaş hayvan ile geldik ve şu an itibariyle 6 tane hayvanım kaldı. Fiyatlar ise ortalama 80 ila 200 bin lira arasında gidiyor" diye konuştu. Aldığı büyükbaş hayvanın kesimi için sıra beklediğini söyleyen Murat Yılmaz ise "Hayvanımızı 60 bin liraya aldık. Yaklaşık 250 kilo geliyor. Fiyatlar bize göre güzel ama satıcı biraz dertli" şeklinde konuştu.