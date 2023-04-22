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İzmir'de bayram trafiği yoğunluğu

İzmir'de bayram trafiği yoğunluğu

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İzmir'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Çeşme Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

İzmir'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Çeşme Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Bayramın ikinci gününde İzmir'de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ilçelerine akın etti.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen İzmirliler, özellikle Urla, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçelerine gitti.

Ana arter ve yollarda araç yoğunluğu gözlendi, İzmir Çeşme Otoyolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Ramazan Bayramı Çeşme İzmir Güncel Haberler

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