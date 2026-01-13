Haberler

İzmir'de para nakil aracını soydukları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki bankaya ait paraları taşıyan nakil aracını soyan 6 maskeli ve silahlı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında ruhsatsız silahlar ve çalınan paranın bir kısmı bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki bankaya ait paraları taşıyan nakil aracını soydukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'ye (otomatik para çekme makinesi) para yükleme yapan 2 görevlinin yanına gelen maskeli ve silahlı şüpheliler, görevlilerin ellerini kelepçeyle bağladı.

Görevlilerin cep telefonunu ve tabancasını gasbeden şüpheliler, paraları alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olaya karıştığı belirlenen C.M. (24), M.M. (27), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında ruhsatsız 5 tabanca, 6 şarjör ve bu silahlara ait çok sayıda fişek, av tüfeği ile çalınan paranın büyük bir kısmı ele geçirildi.

Ekipler, çalınan miktarın tam olarak belirlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
