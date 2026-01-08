Haberler

İzmir'de yarım milyon dal makaron ele geçirildi; 2 gözaltı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 bin dal doldurulmuş makaron ve bin 620 bandrolsüz sigara ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 bin dal doldurulmuş makaron ile bin 620 bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir adreste bandrolsüz sigara ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 500 bin dal doldurulmuş makaron, bin 620 bandrolsüz sigara, 273 uyuşturucu hap ele ve 71 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.F. (61) ve Z.Ş. (52) yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

