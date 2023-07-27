İzmir'de Balya Makinesi Yangınıyla Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan yangının, balya makinesinin yanmasıyla başladığı belirtildi. Yangında tedbir amaçlı 588 vatandaş ve birçok hayvan tahliye edildi.

BALYA MAKİNESİNİN YANMASIYLA ÇIKMIŞ

İzmir'in Kınık ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve 20 saat sonra kontrol altına alınan yangının, Musacalı Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. adlı kişiye ait balya makinesinin yanmasıyla başladığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, -