İzmir'de balkondan çalınan köpek sahibine teslim edildi

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir balkondan çalınan köpek, polislerce bulunup sahibine teslim edildi.

Aksoy Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki balkona çıkan kişi tarafından çalınan köpek ilçede polis ekiplerince bulundu.

Polis, köpeği sahibine teslim etti.

4 Mayıs'ta Aksoy Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki köpek olduğunu gören bir kişinin, korkuluklara tutunarak balkona çıkması ve köpeği alarak kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.