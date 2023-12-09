İzmir'de Balkan Medya Birliği kurulması kararı alındı

İzmir'de düzenlenen Balkan Medya Forumu'nda dezenformasyonun engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek üzere Balkan Medya Birliği kurulması yönünde karar alındı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) işbirliğinde İzmir'de Balkan Medya Forumu düzenlendi.

Arnavutluk, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den 100'e yakın medya mensubunun katıldığı forum kapsamında İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından 11 medya kurumunun katılımıyla Balkan Medya Birliği kurulmasına karar verildiği açıklandı.

Forum oturumları ise İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde devam etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, forumun açılışında yaptığı konuşmada, bir olayın kamuoyuna nasıl yansıtılacağının giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çekti.

Yanıltıcı, insanları zora düşürücü ve hile yapan mizaçta bir millet olmadıklarını aktaran Elban, "Öyle olmadığımız için de biz doğru yaptığımız şeylerin doğru olduğunu ve herkesin de bunu doğru anlayacağını çünkü zaten doğru yansıtacağını peşin olarak kabul ediyoruz. Ama işin hiç de öyle olmadığını, özellikle son dönemde medyadaki ve sosyal medyadaki baş döndürücü gelişmelerle gördük. Çok hızlı hareket edip, bugün yapılmaya çalışılan formdaki gibi örgütlenip doğru bilgiyi kaynağından kamuoyuna hızlı bir şekilde ulaştırmamız lazım ki bizden önce başkası yanlış, yalan bilgiyi yaymasın." dedi.

TİMBİR Genel Başkanı Süleyman Basa ise "medya birleşirse halklar da birleşir, halklar da güçlenir" felsefesiyle hareket ettiklerini, bunu Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü antiterör operasyonu sürecinde başarıyla uyguladıklarını ifade etti.

Basa, şöyle devam etti:

"Biz orada 2 zafer kazandık. Birincisi askeri zafer, diğeri ise iletişim başarısı. Türk medyası ve Azeri medyası birleşti. Özellikle Fransız AFP ajansının yapmış olduğu dezenformasyonu dünyada bastırdık. İşte medyanın birleşmesinin bir başka gücü de bu. Medyanın gücü böyle bir şey. Özellikle acil durumlarda işte deprem oldu, bir 15 Temmuz yaşadık. O anda elimizde böyle bir güç olsaydı anında 500-1000 medya kuruluşuna gidebilecek bir sistemi oluşturabilirdik. Tüm dünyada bu sistemi kurmak istiyoruz. Türk'ün medya gücünü, anlatmak istediği doğruları anlatmamız lazım. Dezenformasyonu ancak doğru haberin içine katarak yok edebiliriz."

"Filistin'de yaşananlar dezenformasyonun en güzel örneği"

BASAM Başkanı Rıfat Sait de bugün alınan karar doğrultusunda Balkan Medya Birliği'nin kurulacağını ve İzmir'in de sekretaryasını üstleneceğini belirtti.

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'de çoluk çocuk demeden insanları katlettiğini ancak sanki İsrail haklı, Filistinliler de teröristmiş gibi lanse edilmeye çalışıldığını vurgulayan Sait, "İşte bir dezenformasyonun en güzel örneği karşımızda. Karabağ'da da aynısı olmuştu. Zaman zaman Türkiye'de aynı şeyler yaşanıyor. Dezenformasyonu önlemek için bu birlik, birlikte çalışacak. Ama bunun dışında da Balkanlar'da ortak basın, haber ve reklam ajansı kurmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de birliktelik oluşturmamız gerekiyordu, bunu burada yaptık." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya da Türkiye'de 102 bin sivil toplum kuruluşu olduğunu ve bunlara kayıtlı 8 milyon vatandaşın olduğunu söyledi.

İzmir'de 5 bin 600'e yakın derneğin olduğunu aktaran Kaya, "570 bin vatandaşımız, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza üye. Bugün burada sivil toplum kuruluşunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Çok güzel bir proje hazırlandı. Belki çok kısıtlı bütçeyle destek verdiğimiz bir proje ama böyle uluslararası bir katılımı gördükten sonra çok gurur duyduğumuz bir proje haline geldi." dedi.

Balkan Medya Forumu, bugünkü oturumlarla tamamlanacak.