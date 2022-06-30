Balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi helikopterle kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ekibi tarafından hastaneye yetiştirildi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ekibi tarafından hastaneye yetiştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün saat 19.55'te Seferihisar açıklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Bölgesi batı sınırında karaya 75 deniz mili açıkta seyir halinde olan balıkçı teknesinden bir kişinin fenalık geçirdiği ihbarı geldi. Kalp krizi geçirdiği şüphesi bulunan kişinin tıbbi tahliyesi için Sahil Güvenlik helikopteri ve botu görevlendirildi. Helikopterle gemiye inen ekip, rahatsızlanan kişiyi saat 21.10'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne bilinci açık olarak intikal ettirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kayıt altına alınan tahliye operasyonunda helikopterden halat yardımıyla güverteye inen personelin, fenalık geçiren kişiye müdahalesi görülüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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