İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Kayıp
İzmir'in Dikili ilçesinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp. Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişi için arama çalışması devam ediyor.
Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Salihleraltı mevkisi açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.
Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.
Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.