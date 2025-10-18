Haberler

İzmir'de Balık Tutarken Kafatası Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir kişi, oltasına takılan insan kafatasını teslim etmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına takılan insan kafatası, inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda oltasını denizden çeken vatandaşın kancasına kafatası takıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından incelenen ve deforme olduğu belirlenen kafatası, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
500
