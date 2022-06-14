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İzmir'de balata fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de balata fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir balata fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir balata fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Ulucak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir balata fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, çalışanlar tarafından yapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçiler, fabrikadan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kazan dairesinde ve bazı makinelerde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Şafak Yel - Güncel

İtfaiye Ulucak İzmir Güncel Haberler

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