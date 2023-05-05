İzmir'de 'Bahar Temizliği' operasyonu: 214 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda, sahte internet siteleri açarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 214 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 milyar lira dolandırdığı belirtildi.

İZMİR merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adlı operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açıp çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 214 oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, dün sabah eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 214 şüpheli yakalandı, 52 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.