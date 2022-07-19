Bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinden SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kutusunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinden SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kutusunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Ödemiş Otogarı'ndaki bir otobüs firmasının bilet satış noktasında bulunan SMA bağış kutusu çalındı. İş yeri çalışanları, bağış kutusunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden kimliklerini tespit ettiği şüpheli M.C.Y, S.K. ve E.K'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Turgay Konuralp - Güncel Güncel Haberler

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