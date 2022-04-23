İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi gözaltına alındı - Haberler

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İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi gözaltına alındı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi gözaltına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alındı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin birlikte yaşadığı babası ile babaannesini dövdüğü, darp görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresinde gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, darbedilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Narlıdere, Hisarcık, Medya, İzmir, Güncel, Haberler

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