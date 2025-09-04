Haberler

İzmir'de Babaannesi Tarafından Darbedilen Çocuk Devlet Korumasına Alındı

İzmir'de Babaannesi Tarafından Darbedilen Çocuk Devlet Korumasına Alındı
İzmir'in Konak ilçesinde, 7 yaşındaki M.E.Ş.'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 70 yaşındaki babaannesi F.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

Konak ilçesinde annesi ve babası ayrı ve velayeti babasında olan M.E.Ş., babası işte olduğu sırada babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi.

Konak ilçesinde annesi ve babası ayrı ve velayeti babasında olan M.E.Ş., babası işte olduğu sırada babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonuyla gizlice kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri F.Ş.'yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
