İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan baba-oğul gözaltında

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı. Elde edilen uyuşturucu hap ve esrar ile birlikte emniyete götürüldüler.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen baba ve oğlu gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramada 992 adet uyuşturucu hap ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, baba B.B. (49) ve oğlu Ö.B'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler evden araçla ayrılacakları sırada operasyon düzenlendi. Araç ve evde yapılan aramalarda 992 adet uyuşturucu hap ile 1 kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyete götürüldü.

