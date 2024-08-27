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İzmir'de Baba 3 Çocuğunu Öldürdü, İntihar Girişiminde Bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan bir baba, 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürdü ve intihar girişiminde bulundu. Olay sonucunda 3 çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ise yaralandı. Baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan baba intihar girişiminde bulundu.

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti. Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, vatandaşlar tarafından bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre taşınarak cenaze aracına konuldu ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Baba Vesim Ş'nin akrabası Mustafa Karadaş (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, cinayet haberinin ardından bölgeye gittiğini söyledi.

Vesim Ş'nin karısının boşanma davası açtığını belirten Karadaş, "Biraz psikolojik sorunları vardı ama çocuklarını öldürecek kadar gaddar bir baba değildi. Çocuklarına gerçekten düşkün bir babaydı. Yaralanan çocuğu da biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Çok üzgünüm, o kadar doluyum ki anlatamam." dedi.

Karadaş, Vesim Ş'nin karısıyla olan son konuşmalarını da şu sözlerle anlattı:

"Gel bak ben seni seviyorum, ayrılmayalım, çocuklarımız var. Daha küçük 2 yaşında, emzik emiyor' demiş. O da demiş ki 'ben gelemem."

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Bornova Çocuk izmir Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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