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İzmir'de Azerbaycan Bağımsızlık Günü etkinliği düzenlendi

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Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Azerbaycan Derneği işbirliğinde 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Konuşmacılar, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini ve Karabağ'ın kurtarılmasını vurguladı. Programda dans ve folklor gösterileri de yer aldı.

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Azerbaycan Derneği işbirliğinde 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İzmir Azerbaycan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Perviz Altay, 1918'de temelleri atılan Cumhuriyet'in keşmekeşli yollardan geçerek bugünkü durumuna gelmeyi başardığını, özgürlük savaşında çok fazla şehit verildiğini ifade ederek, 2020'de Karabağ'ın kurtarılmasının büyük gurur olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın bundan sonraki dönemlerde daha da başarılı ve güçlü olmasını temenni ettiklerini dile getiren Altay, "Ümit ediyorum ki geriye kalan yapılacak tüm işlerde, Ermenistan'la olan ilişkilerin düzenlenmesindeki süreçte hiçbir zaman silah unsuruna başvurulmaz, hepsi barış anlaşması çerçevesinde yapılır ve bir daha şehit haberi almayız." dedi.

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği İzmir Temsilcisi Cavid Aliyev, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin çok önemli işler başardığını, Azerbaycan'ın bağımsızlığının Ermeni işgalinden birkaç sene önce kurtarılan Karabağ'da kutlamanın da kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Tarihçi yazar Oder Kutluer, 28 Mayıs 1918'in Azerbaycan'ın en büyük milli bayramı olduğunu, Cumhuriyet'i anmanın 1905 yılından başlayan ve 1918 yılına kadar devam eden milli kurtuluşu anlatmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, dans ve folklor gösterileri gerçekleştirildi, konser verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi Azerbaycan Karabağ İzmir Kültür Güncel Haberler

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