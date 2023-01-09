İZMİR'DE AYRILMAK İSTEDİĞİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ Güncel Haberler İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Necmiye Vural(40) 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Necmiye Vural(40) 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Olayı kabullenemeyen M.A., Vural'ı evinde çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü. Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Necmiye Vural 4 ay önce tanıştığı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Vural'ın evine gelen M.A. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A. yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı karnından vurdu. O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İŞ YERİNDE YAKALANDI, TUTUKLANDI Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karabağlar İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İZMİR'DE AYRILMAK İSTEDİĞİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.