İzmir'de aynı aileden 3 kişinin sokakta öldürülmesi davasında gerekçeli karar açıklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem-Yahya Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'yü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle sanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç'a İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince verilen cezaların gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, sanık, tanık ve müşteki beyanlarına ayrıntılı şekilde yer verildi. Aralarında önceden arsa anlaşmazlığı nedeniyle problem bulunan komşular arasında olaydan 5 gün önce, başıboş bir köpeğe Ali İhsan Kılıç'ın taş atması üzerine tartışma çıktığı belirtildi.

Olayda 3 kişiyi öldüren Ali İhsan Kılıç'ın, şeker hastası olduğunu, hastalığın kendisinde öfke sorununa yol açtığını, bazı zamanlarda kendisine hakim olamadığını söylediği de gerekçeli kararda yer aldı.

Söz konusu kararda, Kılıç'ın, olayların başlangıcı sırasında ölenlerden Yahya Köşek'in elinde siyah renkli bir tabancayla evinden çıkarak kendisine doğru geldiğini, hamle yaparak tabancayı elinden aldığını ve ailesine zarar geleceği endişesiyle cinayetleri işlediği yönündeki iddialarının deliller dikkate alındığında, suçtan kurtulmaya dönük olduğuna işaret edildi.

Sanık Ali İhsan Kılıç'ın, cep telefonu kamerasına da yansıyan olay sırasında ve sonrasında pişmanlık duyduğunu gösterir bir davranışta bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, bu nedenle verilen cezada takdiri indirim uygulanmadığı kaydedildi.

"Eski kavga tahrik nedeni olamaz"

Mahkeme, aynı kararda "Haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi açısından failin suçu ilk haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işleyip işlememesi önemlidir. Mağdur ya da ölenden gelen haksız tahrik hareketinin psikolojik etkisinin devam ettiğinin kabulünde zorunluluk bulunan hallerde, haksız tahrik hükmünün uygulanması gerekmektedir." ifadelerine yer vererek, iki aile arasındaki geçmişteki ve olaydan 5 gün önceki kavgaların haksız tahrik indirimi nedeni sayılamayacağını vurguladı.

Sanığın eylemini, bir plan dahilinde değil ani gelişen olay esnasında gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı da kararda vurgulandı.

"Mehmet Kılıç yardım eden sıfatıyla suça katıldı"

"Suça iştirak" ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Kılıç'ın ani gelişen olayda, imkanı varken kardeşini engellemediği, eylemine devam etmesine sebep olacak sözlerde bulunduğu ve sanık kardeşini suç işlemeye devam etmesi yönünde cesaretlendirdiği kanaatine varıldığı kaydedilen gerekçeli kararda, bu nedenlerle Kılıç'ın "yardım eden sıfatıyla" suça katıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Mehmet Kılıç'ın da olay sırasında ve yargılama sürecinde pişmanlık duyduğuna dair kanaat oluşmadığı bildirildi.

Davanın geçmişi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen Köşek çiftinin kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunduğu belirtilen Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede sanık Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", sanık Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan üçer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Ayrıca sanıkların "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da cezalandırılması istenmişti.

Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu hakkında da "kasten yaralama" suçundan dava açılmış ve İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Olaydan 5 gün önce "başıboş köpek" tartışması yaşanmış

Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, duruşmada verdiği ifadede, diyabet hastası olduğunu belirterek, olaydan yaklaşık 5 gün önce çocuk parkında vakit geçirirken torununa saldıran başıboş köpeği taşla uzaklaştırdığını, Meryem Köşek'in köpeğe neden taş attığını sorduğunu ve bu nedenle kendisine hakaret ettiğini, aralarında başka bir tartışma yaşanmadığını ileri sürmüştü.

Olay günü diyabet ilacını içtikten sonra pazar yerinde Yahya Köşek ile karşılaştığını aktaran Ali İhsan Kılıç, Köşek'in kendisine bıçakla saldırdığını, kolundan yaralandığını ve çevredekilerin araya girdiğini iddia etmişti.

Eve gelince kendi emniyeti için evdeki silahı yanına aldığını öne süren Ali İhsan Kılıç, "Bir süre sonra markete gitmek için yeniden dışarı çıktığımda bana saldırdılar. Silahı çekip ateş ettim." şeklinde ifade vermişti.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, Meryem-Yahya Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'yü sokak ortasında tabancayla öldüren sanık Ali İhsan Kılıç'a, bir müebbet ve iki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, bu sanığın ağabeyi Mehmet Kılıç'ı ise "kasten öldürmeye yardım" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 31 yıl 3 ay hapse çarptırmıştı.

Mehmet Kılıç'ı yaraladığı iddia edilen Köşek çiftinin kızları müşteki sanık Filiz Topaloğlu'nun eylemini "nefsi müdafaa" olarak değerlendiren mahkeme heyeti, Topaloğlu'nun beraatine hükmetmişti.