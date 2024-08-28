İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Yangını
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı. Yangın, deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alanda kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı.
Egemenlik Mahallesi 6119 Sokak'ta ayakkabı üretim tesislerine yakın konumdaki boş arazide bulunan atıklar alev aldı.
Deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alandaki yangın, kısa sürede yayıldı. Yoğun dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yangın, kontrol altına alındı.