İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi esnafından atık şikayeti

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oldu.

Egemenlik Mahallesi'ndeki 6147/1 Sokak'ta yer alan otopark alanında oluşan atık yığını önünde gazetecilere açıklama yapan site esnafı Tayyar Karasu, bölgede biriken atıkların yaklaşık 2 aydır toplanmadığını, belediyenin görevini yapmadığını öne sürdü.

Karasu, "Gördüğünüz gibi çöp dağına dönmüş. Esnaf çok rahatsız ve perişan. Gerçekten mağduruz ve rezillik çekiyoruz. Bu çöpü belediyenin alması lazım, çünkü biz esnaflar olarak çöp vergisi veriyoruz. Çöpün içinde yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Her tarafımız çöp dolu." dedi.

Erdoğan Yüksel de iş yerlerine gelen müşterilerin atıkları gördüğünde rahatsız olduğunu ifade ederek, "Manzarayı gördü mü müşteriler kaçıyor. Hijyen diye bir şey yok. Sokaklar leş içinde, koku içinde. Bazen dükkanlarımızı açamıyoruz. Yaz oldu mu böcek ve sinek nedeniyle camlarımızı, kapılarımızı açamıyoruz. Bornova'ya bu yakışır mı? Biz belediyemizden bunu bir an önce çözmesini bekliyoruz." dedi.

Belediyeden bertaraf açıklaması

Öte yandan Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu atıkların çöp olmadığı, ayakkabı imalatı sonucu ortaya çıkan suni deri, plastik ve kumaşlardan oluşan atıklar olduğu belirtildi.

Yasaya göre belediyelerin evsel atıkların toplanmasından sorumlu olduğu, sanayi atıklarının bertarafı konusunda yetki ve sorumluluklarının bulunmadığının bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zaten Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan duyarlı çok sayıda işletme de kendi aralarında organize olarak atıklarını düzenli olarak tesislere götürüp bertarafını yaptırmaktadırlar. Ancak bölgede bulunan bazı işletmeler kötü niyetli olarak, çevreye verecekleri zararı bildikleri halde sırf bertaraf maliyetine katlanmamak için atıklarını doğaya bırakmakta, bir de pişkinlikle Bornova Belediyesini çöpleri almamakla suçlamaktadırlar."

Açıklamada belediye olarak atıkların bertarafa gidene kadar depolanması için konteynerler kurulduğu, işletmelerin kendi aralarında organize olabilmesi için aracılık edildiği de belirtilerek, "Ancak ne yazık ki tüm çabalar, kendi meslektaşlarını ve ayakkabıcılık camiasını karalayan, kötü niyetli bazı işletmelerin davranışlarıyla boşa çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.