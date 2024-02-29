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İzmir'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Egemenlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında dumandan etkilenen ve ekiplerce binadan çıkarılan 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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