İzmir'de ATV kazasında sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ATV'de sıkışan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Ahmet Besim Uysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.S. idaresindeki 23 AAG 503 plakalı servis minibüsü ile Ali Bakır yönetimindeki 35 ABZ 802 plakalı ATV çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 110 AKS, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ATV'de sıkışan Ali Bakır, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen minibüs sürücüsü S.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR