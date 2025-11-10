Haberler

İzmir'de Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümü İçin Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla etkileyici bir 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenledi. 350 metrelik Atatürk posteri ile gerçekleştirilen etkinlikte 7'den 70'e İzmirliler yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 metrelik Atatürk posteri ile 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenledi. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüş, Alsancak Limanı'ndan başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda bir araya gelenler, bedenleriyle 1881-1938 yazarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Koreografi, dronla görüntülendi. Program saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Bugün 87 yıllık bir özlemin, acının, ebedileşen bir inancın yıl dönümünü paylaşıyoruz. Milletimizin kalbinde hiç sönmeyecek ışığın sahibini, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. O hiçbir zaman yalnızca bir komutan, devlet kurucusu olmadı, bir millete kendi kaderini eline alma bilincini kazandıran öğretmendi dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.