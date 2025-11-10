İzmir'de Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümü İçin Yürüyüş Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 metrelik Atatürk posteri ile 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenledi. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüş, Alsancak Limanı'ndan başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda bir araya gelenler, bedenleriyle 1881-1938 yazarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Koreografi, dronla görüntülendi. Program saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Bugün 87 yıllık bir özlemin, acının, ebedileşen bir inancın yıl dönümünü paylaşıyoruz. Milletimizin kalbinde hiç sönmeyecek ışığın sahibini, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. O hiçbir zaman yalnızca bir komutan, devlet kurucusu olmadı, bir millete kendi kaderini eline alma bilincini kazandıran öğretmendi dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel