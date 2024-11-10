İzmir'de Atatürk için Saygı Duruşu

İZMİR'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde İzmir'de hayat durdu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde İzmirliler kentin her yerinden sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti. Trafikte olan sürücüler araçlarından inerken, yolcu otobüsleri ve tramvay ise hareket etmeden bekledi. Bu sırada seyyar satıcılar da arabalarını bırakarak saygı duruşuna geçti. İzmir Ata'sını anmak için tek yürek oldu.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,