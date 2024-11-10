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İzmir'de Atatürk'e Saygı Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir'de Atatürk'e Saygı Yürüyüşü Düzenlendi
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İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla büyük bir saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşınırken, 'İzmir Ata'sının izinde' yazısı oluşturuldu. Yürüyüşün sonunda Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

İzmir'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı, "İzmir Ata'sının izinde" yazısı oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesince organize edilen yürüyüşe katılanlar Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

Yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan koreografi çerçevesinde "İzmir Ata'sının izinde" yazısı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasında Atatürk'ün dünyanın tüm mazlum milletlerine ilham olduğunu ifade ederek, "Sensizliğin 86. yılında kurduğun Cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür evlatları olarak bizler sonsuz hatıratının huzurunda, tarifsiz bir özlemle duruyoruz. Ahlaka, bilime, halk ve yurt sevgisine sıkı sıkıya sarılacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağız." dedi.

Daha sonra Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan konser verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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