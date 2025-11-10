Haberler

İzmir'de Atatürk’e Saygı Durusu

Güncelleme:
İzmir, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılında yaptığı anma etkinlikleriyle doldu. Saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar ve öğrenciler saygı duruşunda bulundu.

Haber: Berfin Baysan  / Kamera: Akın Küçükkurt

(İZMİR) – İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılında, yaşam saat 09.05'te durdu; binlerce İzmirli, siren sesleri eşliğinde Ata'sına saygı duruşunda bulundu. Okullardaki ara tatile rağmen öğrenciler ve vatandaşlar anma törenlerine akın etti.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde kent genelinde hayat durdu, siren sesleriyle birlikte İzmirliler Ata'sı için saygı duruşunda bulundu. Okullardaki ara tatile rağmen, öğrenciler ve vatandaşlar Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını göstermek için sabahın erken saatlerinde anma noktalarına ve okullara akın etti. İzmir Atatürk Lisesi başta olmak üzere kentteki birçok okulda öğrenciler ve mezunlar bir araya gelerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Sirenlerin çalmasıyla sadece tören alanlarında bulunanlar değil, kentin dört bir yanındaki İzmirliler de bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Sürücüler araçlarını durdurarak, korna ve siren sesleri eşliğinde Atatürk'e olan minnetlerini ifade etti.

İzmir Atatürk Lisesi çevresinde yoğun katılım nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Çevik kuvvet ekipleri okul çevresinde hazır bulundu. Çok sayıda polisin konuşlandırılması dikkat çekse de tören sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kent genelinde de okulların tatil olmasına rağmen öğrenciler, veliler ve vatandaşlar okullardaki anma etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi.

Göztepe Köprüsü'nde toplanan vatandaşlar, Andımız'ı okuyarak Atatürk'ü andı.

"10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz"

CHP İzmir Konak İlçe Başkanlığı da Ata'ya olan bağlılıklarını göstermek için İzmir Atatürk Lisesi önünde bir araya geldi. CHP İzmir Konak İlçe Başkan Yardımcısı Ötügen İsmail Cerrah, lise önünde yaptığı konuşmada, okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek izlediklerini söyledi.

Bu milletin hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Cerrah, "Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir. Bugün burada hep birlikte diyoruz ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz.  Çünkü biz varız ve 10 Kasım'da okuldayız" diye konuştu.

