Haberler

İzmir'de otoyolda yüksek hızla motosiklet kullanan sürücü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de otoyolda 300 kilometre üzerinde hızla motosiklet kullanan M.C.A.'nın yakalandığını açıkladı. Sürücü hakkında ağır cezai işlem yapılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de bir otoyolda 300 kilometrenin üzerinde hızla motosiklet kullanan sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, otoyolda yüksek süratle ilerleyen ve devamında jandarma ekiplerince yakalanan motosiklet sürücüsü M.C.A'nın görüntülerine yer verdi.

Söz konusu kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kadar hız yaparak, ne kendini düşünüyorsun, ne başkalarını düşünüyorsun, ne de aileni, yazık değil mi? Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından, Kuzey Ege Otoyolu Menemen mevkisinde sürücünün, farklı tarihlerde birden fazla aşırı hız ve tehlikeli manevra (makas atma) yaptığı tespit edildi. Şüpheli hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli ve idari işlem yapıldı."

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre ise makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün alınacağını ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini anlatan Yerlikaya, "Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

Süper Lig devinde şampiyonluk mücadelesi verecek
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...