İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 35 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi
İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 35 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 124 kişi de yakalandı. Denetimlerde ise çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
İzmir'de asayiş uygulamasında yakalanan 35 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 17-23 Şubat arasında kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda 35'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı.
Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 729 gram uyuşturucu madde, 1776 uyuşturucu hap, 4 çalıntı motosiklet ile 3 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticaretinden 9, uyuşturucu madde kullanmaktan 215, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 426 kişiye işlem yapıldı.