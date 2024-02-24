Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Asayiş Uygulamasında Yakalanan 35 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Güncelleme:

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 35 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 124 kişi de yakalandı. Denetimlerde ise çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İzmir'de asayiş uygulamasında yakalanan 35 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 17-23 Şubat arasında kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 35'i hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 729 gram uyuşturucu madde, 1776 uyuşturucu hap, 4 çalıntı motosiklet ile 3 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden 9, uyuşturucu madde kullanmaktan 215, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 426 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Cezaevi Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı nereden izlenir? Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatiline kaç gün var, ne zamana başlayacak? Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor? Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title