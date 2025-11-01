Haberler

İzmir'de Asayiş Uygulamasında 54 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekipleri, 25-31 Ekim'de kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 9 tabanca ve 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı, 2 havalı tabanca, 399 gram narkotik madde, 2 bin 420 uyuşturucu hap, çalıntı 5 motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 113 kişi ve 365 yoklama kaçağına işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
title
