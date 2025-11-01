İzmir'de Asayiş Uygulamasında 54 Kişi Yakalandı

İzmir'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekipleri, 25-31 Ekim'de kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 9 tabanca ve 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı, 2 havalı tabanca, 399 gram narkotik madde, 2 bin 420 uyuşturucu hap, çalıntı 5 motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 113 kişi ve 365 yoklama kaçağına işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.