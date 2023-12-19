İzmir'de Asayiş Uygulamasında 2 Hükümlü Yakalandı
İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı. Konak ilçesinde yapılan uygulamada, İ.B. ve Ç.G. isimli hükümlülerin üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Hükümlüler, cezaevine gönderildi.
İzmir'de, haklarında verilmiş hapis cezaları kesinleşen 2 hükümlü, asayiş uygulamasında yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Konak ilçesindeki uygulamada, 33 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. yakalandı.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan Ç.G'nin de 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.