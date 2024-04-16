İzmir'de asayiş uygulamasında 14 şüpheli tutuklandı

İzmir'de asayiş uygulamasında yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Nisan arasında kent genelinde asayiş uygulaması düzenledi.

Denetimlerde ruhsatsız 12 tabanca, 3 pompalı tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 2 bin 19 uyuşturucu hap, 1 kilo 724 gram uyuşturucu madde, 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 12 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 410 kişiye işlem yapıldı.