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İzmir'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan Şüphelilerden 74'ü Cezaevine Gönderildi

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İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 74'ü cezaevine gönderildi. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından da işlem yapıldı.

İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 74'ü cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Mayıs tarihlerinde kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 17 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 494,96 gram narkotik madde, 2 bin 867 uyuşturucu hap ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 6, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 178, yoklama kaçağı 366 kişiye de işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet İzmir Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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