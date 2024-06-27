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İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 31'i cezaevine gönderildi

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 152,39 gram narkotik madde, 914 uyuşturucu hap, 6 çalıntı motosiklet, 24 tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 31'i cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Haziran tarihlerinde kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 14 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 152,39 gram narkotik madde, 914 uyuşturucu hap, 6 çalıntı motosiklet, 24 tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 1, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 83, yoklama kaçağı 254 kişiye de işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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