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İzmir'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 12 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında 12 kişi cezaevine gönderildi. Uygulamalarda 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 8 bin 128 uyuşturucu hap, 971,09 gram narkotik madde, 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Toplamda 67 şüpheli yakalandı ve 12 kişi tutuklandı.

İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 12 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 8 bin 128 uyuşturucu hap, 971,09 gram narkotik madde, 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda 58 adli olaydan aranan 67 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

222 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapan ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 67 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 416 kişiyi yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik İzmir Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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