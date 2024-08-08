İzmir'de Asayiş Uygulamalarında 92 Kişi Tutuklandı
İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında 92 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 80 kişiye işlem yapıldı, 251 yoklama kaçağı kişi yakalandı.
İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 92 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında asayiş uygulaması yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 12 tabanca ve 4 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 939,94 gram narkotik madde, 1775 uyuşturucu hap, çalıntı 11 motosiklet ve 3 otomobil ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 80 kişiye işlem yapıldı, 251 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 92 kişi tutuklandı.