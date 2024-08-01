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İzmir'de Asayiş Uygulamalarında 71 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında 71 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 71 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Temmuz tarihleri arasında asayiş uygulaması yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 20 tabanca ve 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 939,11 gram narkotik madde, 2 bin 691 uyuşturucu hap, çalıntı 7 motosiklet ve 2 otomobil, 120 kilogram tütün ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 11 kişiye işlem yapıldı, 263 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 71 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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