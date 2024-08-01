İzmir'de Asayiş Uygulamalarında 71 Kişi Tutuklandı

İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 71 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Temmuz tarihleri arasında asayiş uygulaması yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 20 tabanca ve 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 939,11 gram narkotik madde, 2 bin 691 uyuşturucu hap, çalıntı 7 motosiklet ve 2 otomobil, 120 kilogram tütün ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 11 kişiye işlem yapıldı, 263 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 71 kişi tutuklandı.