Haberler

İzmir'de Asayiş Uygulamaları: 136 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 136 kişi tutuklandı. Ekipler, ruhsatsız silahlar, narkotik maddeler ve çalıntı motosikletler ele geçirdi.

İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 136 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, 13-19 Ekim'de kent genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, 32 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 899 gram narkotik madde, 30 bin 59 uyuşturucu hap, 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 174 kişiye işlem yapıldı, 195 aranan kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 136 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi

Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu! Onlarca gözaltı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.