İzmir'de Asayiş Uygulamaları: 136 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 136 kişi tutuklandı. Ekipler, ruhsatsız silahlar, narkotik maddeler ve çalıntı motosikletler ele geçirdi.
İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 136 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, 13-19 Ekim'de kent genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, 32 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 899 gram narkotik madde, 30 bin 59 uyuşturucu hap, 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 174 kişiye işlem yapıldı, 195 aranan kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 136 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel