İzmir'de Asayiş Operasyonu: 145 Suçlu Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen eş zamanlı asayiş operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 145 kişi yakalandı. Operasyon, 200 personelin katılımıyla 97 ev ve iş yerinde gerçekleştirildi.

İZMİR'de eş zamanlı düzenlenen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 145 kişi, yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olanların yakalanmasına yönelik dün il genelinde 200 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı. 97 ev ve iş yerinde yapılan ve 24 saat süren operasyonda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranma kaydı olan toplam 145 kişi yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

